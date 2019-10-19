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Ирак потребовал от США вывести войска

Американские войска, выведенные с территории Сирийской Арабской Республики, обязаны покинуть иракскую территорию, заявило объединенное командование вооруженных сил Республики Ирак, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в заявлении пресс-службы сил безопасности, американцы «получили разрешение на въезд в регион Иракский Курдистан только для выезда из Ирака… американским войскам не давали никакого согласия на то, чтобы они оставались в Ираке».

Ранее глава Пентагона Марк Эспер обратил внимание на то, что около тысячи военнослужащих ВС США, которых выводят из северных районов Сирии, отправятся в Западный Ирак.


Опубликовано:22 Октябрь, 2019  18:45, ]]>Печать]]>
 
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