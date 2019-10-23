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Боевики ИГИЛ убили генералов полиции Ирака

Два генерала Федеральной полиции Ирака погибли во вторник в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" к северу от Багдада. Об этом сообщил новостной портал Shafaq News со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

По их данным, в устроенной террористами засаде был убит командующий 4-й бригадой сил Федеральной полиции генерал Али аль-Лями. Вместе с ним погибли еще шесть силовиков - бригадный генерал Мухаммед Алауи, отвечавший за проведение боевых операций, и пятеро охранников. Глава МВД республики Ясин аль-Ясири подтвердил гибель командующего. "Генерал Али аль-Лями принял мученическую смерть, отражая нападение группировки ИГИЛ" - сказал он, не предоставив дополнительных подробностей.

По поступающей информации, на пути колонны, в которой передвигались генералы, сработало заложенное у обочины дороги взрывное устройство. Инцидент произошел в районе Самарры (провинция Салах-эд-Дин, в 125 км от Багдада).


Опубликовано:22 Октябрь, 2019  18:57, ]]>Печать]]>
 
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