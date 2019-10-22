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Новости » Ислам в вопросах

Является ли пот человека в состоянии джанабат скверной?

Читатель спрашивает: Является ли пот человека в состоянии джанабат скверной?

Некоторые ученые в прошлом издавали фетвы относительно скверности пота человека в состоянии джанабат. Это имело отношение к тем, кто впал в такое состояние греховным путем, например, совершил онанизм, вступил в половую связь с супругой в светлое время суток в месяц Рамазан и т.д. Одежду, которая соприкасалась с потом таких людей, следовало промыть. Некоторые же ученые же издали фетвы, согласно которым нельзя было выполнять намаз в потном состоянии. Они даже запрещали совершать большое омовение теплой водой, так как человек мог вспотеть при этом. Отметим, что эти муджтехиды прошлых лет считали пот человека, который впал в состояние джанабат халяльным путем, чистым. Современные же ученые, можно сказать, все без исключения, считают пот человека в состоянии джанабат, чистым, вне зависимости, впал ли он в соятоние джанабат дозволенным, или же харамным путем.


Опубликовано:23 Октябрь, 2019  06:42, ]]>Печать]]>
 
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