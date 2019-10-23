Россия объявила об окончании турецкой операции в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

По словам главы внешнеполитического ведомства, теперь все будет зависеть от отвода курдских вооруженных формирований.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его стране не нужны чужие территории. Он ожидает, что начиная с 23 октября все курдские силы в этой стране будут находиться за пределами 30-километровой зоны от турецкой границы.