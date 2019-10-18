Министр обороны Ирака назвал сроки вывода американских войск

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамри после встречи с коллегой из США Марком Эспером заявил, что американские силы, уходящие из Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель, передает Islam.az cо ссылкой на РИА Новости.

По его словам, американские военные, уходящие из САР, после Ирака направятся в Кувейт, Катар или в США.

Отметим, что сегодня глава Пентагона Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад. Он провел встречу с министром обороны и премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди. В ходе встреч стороны обсудили сокращение числа американских военных в Сирии и то, "какую роль будет играть в этом Ирак".

Ранее М.Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправится в западный Ирак. Объединенное командование ВС Ирака заявило, что выведенные из Сирии военные США должны покинуть иракскую территорию, поскольку им разрешили только транзит.