Почему Аллах щедро наделил простодушных людей хлебом насущным?

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Имам Садиг (а): «Аллах щедро наделил простодушных людей хлебом насущным, в назидание мыслящим: этот мир нельзя заполучить сноровкой и ловкостью».
(Бихаруль-анвар, т.103, стр.34, хадис 63).
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