Читатель спрашивает: Нарушается ли малое омовение, если после его совершения человек дотронется рукой до полового органа?

В этом вопросе между исламскими мазхабами имеются разногласия. Согласно джафаритскому и ханафитскому мазхабам, если человек дотронется рукой до своего полового органа (при этом цель не имеет значения), то малое омовение не нарушится. Согласно шафиитскому и маликитскому мазхабам, если человек дотронется ладонью или пальцами до своего или чужого полового органа, его малое омовение нарушится. У шафиитов даже если мать нечаянно коснется полового органа своего малыша, ее малое омовение будет нарушено. Некоторые ученые ханбалитского мазхаба придерживаются мнения, что лишь прикасание к половому органу с вожделением нарушает малое омовение. По мнению другой группы ученых, любое прикасание к половому органу нарушает малое омовение.