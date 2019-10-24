В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.

«В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, она считается гегемоном, и поэтому их ещё называют «секретом обеспечения мира», — цитирует издание РИА Новости.

Как отмечает автор статьи, после распада СССР Россия продолжает наращивать ядерные силы, главными из которых считаются ракеты наземного базирования, передает Islam.az.

В статье подчёркивается, что Россия обладает наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов, что «вынуждает американцев держать порох сухим».

При этом российская армия регулярно проводит учения для совершенствования системы реагирования и проверки надёжности стратегических ядерных сил.

«Российская армия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, и обеспечить надёжность ответного удара. Таким образом, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», — заключает автор статьи.

В конце сентября командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян рассказал о плане США по преодолению системы ПВО в Калининграде в случае российской «агрессии».