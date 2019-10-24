Трамп: Пусть другие сражаются за залитые кровью пески Сирии

Президент США Дональд Трамп, выступая накануне с обращением к стране по вопросу о положении на сирийско-турецкой границе, заявил, что режим прекращения огня на северо-востоке Сирии соблюдается «очень хорошо», передает Reuters.

Президент также подчеркнул, что именно усилия Соединенных Штатов помогли добиться прекращения огня. При этом Трамп вновь выразил уверенность в правильности своего решения о выводе американских войск с севера Сирии. По словам президента США, теперь другие страны могут взять на себя ответственность за эту территорию, где часто происходит кровопролитие: «Пусть кто-нибудь другой сражается за эти залитые кровью пески».

Президент также отметил, что небольшое число американских военных останется в районах на востоке Сирии, «где есть нефть», чтобы не допустить ее попадания в руки боевиков ИГ.