Израильтяне разрушили дом палестинца, застреленного 8 лет назад

Израильские военнослужащие на оккупированном Западном берегу реки Иордан разрушили дом палестинца, который был застрелен в августе 2011 года.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, израильские бульдозеры и другая техника в сопровождении израильских военнослужащих разрушили трехэтажный дом в лагере беженцев Галандия (camp of Qalandiy), расположеного к северу от Аль-Кудса, и изгнали его жителей.

Как передает официальное палестинское информационное агентство VAFA, израильские власти утверждали, что владелец не смог получить соответствующие разрешения на строительство, которые практически невозможно получить от израильских властей.

Сообщается, что израильские солдаты не позволили журналистам освещать это событие.

Отметим, что разрушенный дом принадлежал семье Али Халифы, который был убит израильскими силами в августе 2011 года.