16 человек приговорили к смерти за сожжение школьницы

В Бангладеш суд приговорил к смертной казни 16 человек, признанных виновными в убийстве 19-летней девушки, которая пожаловалась в полицию на сексуальные домогательства со стороны директора медресе, где она училась. Об этом сообщает Islam.az со ссылкой на haqqin.az.

Судебный процесс проходил в ускоренном порядке, хотя обычно подобные дела рассматриваются не один год. В результате было установлено, что к убийству студентки медресе Нусрат Джахан Рафи причастны учителя из ее школы, несколько ее одноклассниц, а также двое руководителей местного отделения правящей партии «Лига Авами». Кроме того, виновным был признан и сам домогавшийся девушки директор: по данным следствия, именно он, находясь в тюремной камере, отдал приказ расправиться с ученицей, когда его задержали после поданного ею заявления.

Родственники погибшей приветствовали данный приговор суда. При этом адвокаты осужденных уже заявили, что планируют обжаловать решение.

Убийство Нусрат произошло в апреле 2019 года. Незадолго до этого, в марте, девушка обратилась в полицию, заявив, что директор учебного заведения неоднократно вызывал ее в свой кабинет и трогал ее в непозволительной манере. В результате мужчину арестовали, а девушка начала получать угрозы с требованиями забрать свое заявление.