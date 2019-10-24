Азербайджанский ахунд пропал в Кербеле

Без вести пропал житель Имишлинского района Азербайджана Юсифов Давер Гафар оглу, отправившийся в паломничество в Кербелу (Ирак).

Об этом Trend сообщили близкие паломника.

Отмечается, что Д.Юсифов в начале этого месяца вместе со своими близкими отправился в паломничество в Кербелу. Он находился там несколько дней, а потом вдруг внезапно пропал.

По словам близких, его попутчики сегодня вернулись домой, однако от Д.Юсифова нет никаких вестей. Спутники обратились по поводу его исчезновения в правоохранительные органы Ирака и распространили там его фотографии.

Отметим, что Д.Юсифов - ахунд села Сарыханлы Имишлинского района.