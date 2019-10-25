Эрдоган: США должны выдать Турции главаря YPG/PKK

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал США выдать Турции внесенного в "красный бюллетень" Интерпола главаря террористов YPG/PKK, известного под прозвищем Мазлум. Об этом турецкий лидер заявил в эфире телеканала TRT, передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу".

"Между Турцией и США есть соглашение об экстрадиции. США должны передать нам этого человека. Потому что этого требуют правила розыска по красному бюллетеню. Я поручил нашему министру юстиции направить американской стороне соответствующий запрос",-сказал президент Эрдоган.

Турецкий лидер выразил сожаление, что некоторые члены НАТО снабжали террористическую организацию YPG/PKK оружием, а представители Германии, Франции и США встречалась с главарями группировки.