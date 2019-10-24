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Новости » Ислам в вопросах

Для чего в таблицах времени намаза указана полночь?

Читатель спрашивает: Для чего в таблицах времени намаза указана полночь?

Для этого есть две основные причины. Во-первых, это нужно для определения времени выполнения желательного ночного намаза. Время выполнения этого намаза наступает в полночь. Во-вторых, это связано с указанием относительно невыполненных в установленное время намазов магриб и иша. Эти намазы следует выполнить до полуночи с намерением выполнения намаза вовремя. Но если по какой-либо причине это не удалось, то их следует выполнить до утреннего намаза с намерением выполнения обязательства намаза.


Опубликовано:25 Октябрь, 2019  11:56, ]]>Печать]]>
 
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