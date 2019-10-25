Последние дни Пророка

28-ой день месяца сафар по хиджре, годовщина кончины Пророка Ислама.

Последние два месяца жизни Пророк Мухаммад (с) тяжело болел. Его Светлость (с) знал, что его дни сочтены, и многократно предупреждал об этом мусульман. Пророк (с) хотел, чтобы его кончина не была для мусульман неожиданной и эта утрата не потрясла бы еще неокрепшую исламскую умму.

Отметим, что предчувствие Пророком (с) скорой кончины не является невозможным. Не только пророки и имамы, но даже некоторые святые личности предсказывают свою смерть заранее и готовятся к встрече с Аллахом. Пророк предчувствовал близкую смерть по некоторым предзнаменованиям. Например, один раз в году ангел откровения Джабраиль приходил на встречу с Его Светлостью (с) и они вместе читали аяты, которые были ниспосланы к тому моменту. В том году Джабраиль дважды прочитал Пророку (с) Коран. Кроме того, 67-ой аят суры "Маида", ниспосланный во время прощального хаджа Его Светлости (с), знаменовал окончание его пророческой миссии. Приблизительно за 80 дней до своей кончины, во время прощального хаджа, перед 100 тысячами мусульманами, прибывшими из различных уголков исламского государства, Пророк (с) сообщил о своей скорой кончине и напомнил важные завещания. Для врагов Ислама эта новость оказалась очень кстати. Услышав из уст Его Светлости Мухаммада (с) весть о его скорой смерти, некоторые люди выступили с претензиями на пророчество. Не удивительно, что лжепророки Мусейлима, Тулейха, Саджах, Асвад активизировались в последние дни жизни Пророка Мухаммада (с). Они предполагали, что, лишившаяся руководителя мусульманская умма переживет большое потрясение и арабов с легкостью можно будет заставить отвернуться от Ислама. Однако история доказала ошибочность их предположений. В последние жизни Его Светлости (с) и за короткий промежуток времени после его кончины все козни лжепророков были удачно предотвращены. Большинство из них сдалось во время правления первого халифа Абу Бакра. А весть об убийстве мусульманами в Йемене Асвада, объявившего себя пророком, достигла Медины за день до смерти Его Светлости Мухаммада (с).

Пророк Ислама (с) переживал за состояние уммы: что станется с ней после его ухода из этой жизни? Особо его волновала Византийская империя, близкий сосед мусульман. Пророк (с) знал: византийцы отправятся в поход на мусульманские земли, как только услышат о его смерти. Чтобы упредить это наступление, Его Светлость (с) сам распорядился о мобилизации мусульман и назначил предводителем армии Усаму ибн Зейда, сына Зейда ибн Хариса, ставшего тремя годами ранее шахидом в населенном пункте Мота во время сражения между мусульманами и византийцами. Однако мобилизация армии задерживалась, потому что некоторые старые сподвижники Пророка (с) отказывались сражаться под предводительством Усамы, едва достигшим совершеннолетия. Усама, разбив лагерь на окраине Медины, ждал всеобщего сбора.

В последние дни жизни Его Светлость (с) многократно посещал Мечеть Пророка и читал мусульманам проповеди. Порою, из-за повышенной температуры, он передвигался, опираясь на своих двоюродных братьев Али ибн Абу Талиба, Фазл ибн Аббаса и других близких родственников. Во время одного из таких посещений мечети, Его Светлость (с) в резких тонах упрекнул мусульман, и призвал всех присоединиться к войску Усамы. К сожалению, сподвижники вновь проигнорировали распоряжение Пророка (с): некоторые из-за беспокойства состоянием Его Светлости (с), а некоторые из-за опасения лишиться контроля над выборами халифа после смерти Пророка Мухаммада (с). В результате поход Усамы в район Дамаска состоялся лишь после кончины Его Светлости (с), в первые дни правления Абу Бакра.

В болезненном состоянии Пророк (с) в сопровождении Али (а согласно преданиям ахли-сунны его сопровождал Абу Мувейхиба, или Абу Рафе, или же Бурейра) посетил кладбище Баги, попросил прощения грехов покоящихся там, попрощался с могилами близких.

В некоторых источниках сообщается, что в последние дни жизни, лежа в тяжелобольном состоянии в постели, Пророк (с) собрал самых близких сподвижников и сообщил, что хочет продиктовать завещание. Однако некоторые сподвижники помешали этому, сказав, что им "достаточно Корана, для иного указания нет нужды". В результате Его Светлость (с) разгневался и прогнал всех, находящихся в комнате. Вновь отмечаем, что это предание приводится не во всех источниках, а содержится лишь в некоторых книгах и в различных вариантах (в основном в источниках шиитского толка).

Как уже отмечалось выше, Его Светлость Мухаммад (с) не прерывал связи с мусульманами до последних дней жизни, хоть и с трудом, но все же посещал мечеть и встречался с людьми. Однажды, с высокой температурой, перевязав голову мокрым полотенцем, опираясь на плечи Али и Фазл ибн Аббаса, он пришел в мечеть, взошел на минбар и простился со сподвижниками. Пророк (с) сказал, что не хотел бы покинуть этот мир должником, поэтому просит напомнить, если обещал кому что-либо, но не исполнил. Один из сподвижников сказал: "О, Посланник Аллаха! Ты обещал, что окажешь мне помощь из казны (бейтуль-мала), если я женюсь". Пророк (с) распорядился, чтобы этому сподвижнику дали из казны немного денег. За три дня до кончины Его Светлость (с) вновь пришел в мечеть и взошел на минбар, попросил у людей благословения (халаллыг), спросив, может должен кому-либо. Сподвижник по имени Савада ибн Гейс сказал: "Во время возвращения из путешествия в Таиф, я стоял рядом с вами. Вы взмахнули плеткой, чтобы взнуздать коня. Однако удар плеткой пришелся мне по спине. Теперь я требую отмщения того удара". Пророк, не возражая, отправил домой человека за той самой плеткой. Затем поднял подол рубахи и обнажил спину, разрешив Саваде нанести ему удар плеткой. Все наблюдали за этой сценой в ужасе и изумлении. Однако Савада подошел и, поцеловав грудь и спину Его Светлости, сказал: "Не думайте, что я могу так неуважительно поступить по отношению к вам. Я хотел своими глазами увидеть печать пророка на вашей спине и поцеловать ее. Теперь я достиг своей мечты".

Его Светлость Мухаммад (с) хранил в келье Аишы принадлежавшие ему 7 динаров. В последние дни жизни он велел принести эти деньги, взял дирхамы и сказал: "Может ли верящий в своего Господа человек отправится на встречу с Ним, владея этим?". Затем он передал динары Али, чтобы тот раздал их беднякам.

Необходимо также отметить, что последние дни жизни Пророк Мухаммад (с) провел в келье матери правоверных Аишы. Для жен Его светлости (с) были построены отдельные кельи (комнаты), смежные с мечетью Пророка. Его Светлость (с) поочередно жил в этих кельях. Однако когда его болезнь усилилась, его постель была приготовлена в комнате Аишы, и Пророк (с) ушел из жизни именно здесь. Вместе с тем, близкие родственники Его Светлости (с) – дочь Фатима, зять Али ибн Абу Талиб, внуки Хасан и Хусейн, двоюродные братья Фазл, Гусам и другие, часто навещали его. В особенности Али ни на минуту не оставлял Пророка Мухаммада (с) одного. Именно поэтому и по сей день информации о том, кто находился рядом с Его Светлостью (с) в момент кончины, разнятся. В некоторых хадисах указывается, что Пророк Мухаммад (с) скончался, положив голову на колени Аишы, а в других – прислонив голову к плечу Али.

В последние часы жизни Пророк (с) пожелал увидеть свою дочь Фатиму. Последний разговор Его Светлости и Фатимеи-Захры состоялся наедине. Наблюдавшие со стороны заметили, что Фатима приблизила ухо к губам Пророка (с), огорчилась услышанному, а глаза прослезились. Однако затем, услышав что-то, довольно улыбнулась. После об этом спросили Фатиму. Она ответила: "Отец сообщил, что очень скоро скончается и покинет нас. Эта новость огорчила меня. Однако затем сказал, что очень скоро, и я покину этот мир, и встречусь с ним. Поэтому я обрадовалась".

Его Светлость Мухаммад скончался в 28-ой день месяца сафар 11-го года по хиджре, в полдень в понедельник. Согласно преданиям, в тот день утром состояние Пророка (с) улучшилось. Увидев это, сподвижники даже обрадовались. Однако затем ему внезапно стало плохо, поднялась температура. Мать правоверных Аиша рассказывает: "Я многократно слышала от Посланника Аллаха (с), что в момент наступления смертного часа, Аллах дает пророкам право выбора между жизнью и смертью. Пророку задается вопрос, хочет ли он продолжить жизнь, или же желает умереть? В последние мгновенья жизни Его Светлость возвел глаза к небу и сказал: "Баль ар-рафигуль-аля". То есть "выбираю Великого друга". После этих слов стало понятно, что Пророк (с) уже покидает этот мир. Ему было предложено выбрать между жизнью и смертью, и Его Светлость (с) предпочел отправиться с Великому другу, то есть к Аллаху".

Имам Али ибн Абу Талиб же вспоминал, что в последние мгновенья жизни Пророк (с) положил голову ему на плечо и сказал: "Ас-салах, ас-салах" (то есть, намаз, намаз). Эти слова доказывают, какое большое значение придавал Пророк (с) богослужению. Иудей Кабуль-ахбар, впоследствии принявший Ислам, услышав это от Али, подтвердил, что последние слова всех пророков были именно об этом.