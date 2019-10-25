Россия перебросила 300 чеченских военных на границу с Турцией

Россия дополнительно перебросила в Сирию ещё около 300 военных полицейских из Чечни для выполнения специальных задач в 30-километровой зоне на границе с Турцией.

Как передает Islam.az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Минобороны РФ.

Также с аэродромов Краснодарского края и Ростовской области на авиабазу Хмеймим самолётами военно-транспортной авиации для военных полицейских будет переброшено более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".

Военные начнут выполнять задачи в ближайшее время. Как отмечают в министерстве, они будут обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок и патрулировать районы. Также полицейские посодействуют выводу подразделений курдских отрядов самообороны вместе с вооружением на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

В МО РФ уточнили, что в Сирию прибыли самые подготовленные военные с опытом таких операций, проходившие обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.