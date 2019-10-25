В Индии планируется отбирать гражданство у мусульман

Индия известна в качестве светской и демократической страны.

Как передает İslam.az со ссылкой на SalamNews, в течение десятилетий страна принимала преследуемых беженцев из таких стран, как Тибет, Шри-Ланка, Афганистан, Пакистан, Бангладеш и Мьянма, но теперь беженцам в стране предоставляется убежище на основании их вероисповедания.

С тех пор, как правящия париятия Индии Индийская народная партия (БДП) пришла к власти в 2014 году, ее руководство пообещало выдворить из страны нелегальных иммигрантов, которых презрительно называет термитами.

В 2016 году Индия представила законопроект о внесении изменений ввопрос гражданства с целью определения того, кого она называет подлинными индийскими гражданами, и при этом объявляя кого-либо без действительных документов, нелегалами или лицами без гражданства.

Законопроект стал одним из самых противоречивых вопросов по всей стране. Многие говорят, что правящая партия БДП использует проблему гражданства, чтобы отдавать предпочтение определенному сообществу. В августе в Индии исключили около двух миллионов человек, в основном мусульман, из списка гражданства в штате Ассам, и теперь БДП планирует распространить данный принцип по всей стране.