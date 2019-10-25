Aятолла Систани обратился к нации

Великий аятолла, один из духовных лидеров шиитов Ирака Али аль-Систани обратился к нации.

Как передает İslam.az со ссылкой на SalamNews, наиболее известный из современных великих аятолл призвал протестующих и силы безопасности провести мирные антиправительственные демонстрации на фоне сообщений о многочисленных жертвах в недавних столкновениях между двумя сторонами.

"Реальные реформы и изменения в стране были достигнуты мирными средствами", - отметил аятолла Систани в послании, с которым выступил его представитель во время проповеди в священном городе Кербела.

Высокопоставленный священнослужитель, который крайне редко вмешивается в политику, за исключением кризисов, заявил, что силы безопасности не должны допускать нападений на государственную и частную собственность, обеспечивать безопасность митингов и воздерживаться от насильственных действий.

Он также призвал демонстрантов избегать вандализма в отношении общественной собственности, назвав любой акт вандализма незаконным.