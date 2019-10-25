Читатель спрашивает: Должны ли что-то произносить участники коллективного намаза, когда имам читает суры?

Когда имам намаза-джамаат в первом и втором рукатах читает суры, то стоящим за ним нет необходимости повторять это за ним. Во время намазов зохр и аср суры читаются тихим голосом, поэтому участникам намаза достаточно просто стоять. Но при этом можно произносить какой-то зикр. А во время намазов субх, магриб и иша, когда суры читаются громким голосом, иногда стоящие в последних рядах могут не слышать голос имама. В таком случае они могут тихим голосом читать суры. Все это имеет отношение к первому и второму рукатам. Что касается третьего или четвертого рукатов, то каждый обязан сам читать тасбихати-арбаа или же «Фатиху».