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Новости » Ислам в вопросах

Должны ли что-то произносить участники коллективного намаза, когда имам читает суры?

Читатель спрашивает: Должны ли что-то произносить участники коллективного намаза, когда имам читает суры?

Когда имам намаза-джамаат в первом и втором рукатах читает суры, то стоящим за ним нет необходимости повторять это за ним. Во время намазов зохр и аср суры читаются тихим голосом, поэтому участникам намаза достаточно просто стоять. Но при этом можно произносить какой-то зикр. А во время намазов субх, магриб и иша, когда суры читаются громким голосом, иногда стоящие в последних рядах могут не слышать голос имама. В таком случае они могут тихим голосом читать суры. Все это имеет отношение к первому и второму рукатам. Что касается третьего или четвертого рукатов, то каждый обязан сам читать тасбихати-арбаа или же «Фатиху».


Опубликовано:26 Октябрь, 2019  06:46, ]]>Печать]]>
 
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