Oтмечается годовщина шахадата Пророка (с) и Имама Хасана (а)

Нынешней ночью, 28 числа месяца Сафар по хиджре, день смерти пророка Ислама (с) и второго имама Хасана (а).

Пророк Мухаммад (с) знал о конце своей жизни заранее и в связи с этим многократно предупреждал об этом мусульман. Целью этих предупреждений было предотвращение возникновения различных неожиданностей, связанных с его смертью.

В 67 аяте суры «Трапеза» Священного Корана, ниспосланной во время прощального хаджа Пророка (с), – «О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания. Аллах защитит тебя от людей. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь неверующих людей», – возвещается о конце пророческой миссии Мухаммеда (с).

Примерно за 80 дней до кончины Пророка Ислама (с), во время прощального хаджа в долине Гадир-Хум, выступая перед 100 тысячью мусульман, Пророк (с) возвестил о скорейшей своей смерти, напомнив важном завещании: «Я оставляю среди вас оставляю две вещи, если будете держаться их, никогда не заблудитесь, это – Коран и Ахли-бейт».

Пророк Ислама (с) скончался 28 числа месяца Сафар в 11 году по хиджре в полдень.

Любимый внук Пророка (с), старший сын имама Али (а) и дочери Пророка (а) Фатимы (с.а), второй имам мусульман Хасан (а) родился в третий год по лунной Хиджре в 15-ый день Священного месяца Рамазан в Медине.

После того, как стал шехидом его отец, он около 10-ти лет был Имамом мусульман, в 50-ый год Хиджры был отравлен в результате козней Муавиййи.

Имам Хасан (а) похоронен на кладбище Баги в Медине.

В этот скорбный день соболезнуем всем мусульманам мира.