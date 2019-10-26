Дети-азербайджанцы из ИГИЛ против турецкой армии в Сирии

Во время турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии террористы ПКК заставляли детей участвовать в боях против турецкой армии, о чем агентству Anadolu сообщила воевавшая в рядах ИГИЛ женщина, которая сбежала из лагеря Хол.

Как утверждает Д.С. (из соображений безопасности имя женщины не называется), в лагере, который контролируют боевики сирийского крыла ПКК – SDF/YPG, содержатся почти 20 тысяч женщин и детей из нескольких стран, в том числе и Азербайджана.

О себе бывшая участница ИГИЛ рассказала, что она гражданка Узбекистана. Вместе с мужем несколько лет назад переехала в Дубай, а потом в Данию. Однако потом, поддавшись агитации радикальных исламистов, они перебрались в Стамбул, а оттуда в Сирию, где оба вступили в ИГИЛ. Муж этой женщины погиб в боях в провинции Дейр-ас-Зор, а ее боевики SDF/YPG поместили в лагерь Хол. Через некоторое время гражданке Узбекистана удалось бежать из лагеря и добраться до Турции, где она и была задержана.

По словам Д.С., лагерь для женщин и детей в Холе поделен на две части: в одной содержатся гражданки Сирии и Ирака, а в другой – России, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Туниса, Казахстана и ряда европейских стран.

«Боевики SDF/YPG насильно отбирали у матерей детей старше 10 лет и проводили с ними занятия по военной подготовке. Потом от некоторых боевиков SDF/YPG мы узнали, что этих детей отвезли в зону проведения операции турецкой армии «Источник мира» и привлекли их к участию в боях против ВС Турции и «Сирийской свободной армии».

Обращение с нами в лагере было бесчеловечным. Мы страдали от голода и холода. Многие женщины и дети умерли от различных болезней. Террористы SDF/YPG сразу отобрали у нас деньги и ценные вещи. Тех, кто сопротивлялся, расстреливали», - уверяет Д.С.

Ей повезло – сумела скрыть от боевиков несколько ювелирных украшений. Решившись бежать из лагеря, она договорилась с одним из торговцев людьми, который за эти украшения помог ей бежать и переправиться в Турцию. Позже она была задержана турецкими силами безопасности.