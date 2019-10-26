Читатель спрашивает: Можно ли играть в домино не на деньги, а, например, за оплату столика в чайхане?

В Исламе имеются строгие указания на счет азартных игр. Согласно шариату, любой вид азартных игр является харамом. Это подтверждено аятами Корана (Маида, 90-91) и соответствующими хадисами. И неважно, какова ставка в азартных играх. Будь это денежная ставка в больших или малых размерах, или имущество, какая-либо услуга. Поэтому азартные игры друзей на подобные ставки недопустима. Ставка в виде оплаты столика в чайхане или же ресторане, также является разновидностью азартных игр. Мусульмане должны категорически воздерживаться от подобных действий.



