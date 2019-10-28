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Новости » Точка зрения

Нынешней ночью отмечается годовщина шахадата имама Рзы (а)

Нынешняя ночь – ночь шахадата имама Рзы (а).

Как сообщает islam.az, в последний день месяца Сафар 203-го года по мусульманскому календарю хиджри, Имам Рза (а) был отравлен Аббасидским халифом Мамуном. В то время Имаму было 55 лет.

Имам Рза (а) родился 11 числа месяца Зуль-када в 148 году по мусульманскому календарю в Медине в семье имама Мусеи Казыма (а). Ребенка назвали Али и прозвали Рза. Мать Имама Наджиме считалась одной из самых известных женщин того времени с точки зрения интеллекта и приверженности к религии.

После смерти отца в застенках Харуна, имам Рза (а) стал осуществлять имаматство в мусульманской общине.

Имам Рза (а) по приглашению халифа Мамуна прибыл в Хорасан, где и был убит.

Мы приносим соболезнования всему мусульманскому миру в связи с годовщиной этого трагического события.


Опубликовано:28 Октябрь, 2019  15:41, ]]>Печать]]>
 
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