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Со дня оккупации Зангиланского района армянами минуло 26 лет

Со дня оккупации Зангиланского района Азербайджана армянскими вооруженными подразделениями минуло 26 лет.

B ночь с 28 на 29 октября 1993 года армянские оккупанты захватили Зангиланский район.

После оккупации армянами Джабраильского и Физулинского районов, зангиланцы сражались с армянами, оказавшись в полной блокаде в течение 67 дней. В боях, длившихся 4 дня, начиная с 25 октября 1993 года, 235 зангиланцев пали шехидами и пропали без вести. Однако армянские танки атаковали район со всех сторон, и население не смогло противостоять вооруженным подразделениям.

Армяне намеревались учинить в Зангилане вторую Ходжалинскую трагедию, но у них не получилось. Население смогло спастись от очередного геноцида, перебравшись через реку Араз на территорию Ирана.

Площадь Зангиланского района составляет 707 кв. км, а численность населения в период оккупации превышала 35,6 тыс. человек. В настоящее время население Зангилана составляет 44 413 человек.

В состав Зангиланского района входят одноименный город, поселок Миндживан и 83 села. В районе функционировали 14 медицинских учреждений, 11 детских садов, 62 общеобразовательные школы, 23 клуба, 8 домов культуры, 70 библиотек. Основу экономики Зангиланского района составляло сельское хозяйство - виноградарство, табаководство и животноводство.

После оккупации полностью разрушена Миндживанская станция железнодорожной линии Баку-Миндживан-Гафан. 41-километровый участок железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Ереван, проходящий через Мехри, попал в блокаду.


Опубликовано:29 Октябрь, 2019  06:06, ]]>Печать]]>
 
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