Читатель спрашивает: Грешит ли мужчина, если вопреки требованию шариата, спит с молодой женой реже, чем раз в 4 дня? Считается ли их брак в таком случае расторгнутым?

В семье мужчина и женщина имеют определенные обязанности и права друг перед другом. Они должны соблюдать права партнера и выполнять свои обязанности. В шариатских указаниях эти права и обязанности подробно разъяснены. Одна из обязанностей мужчины – спать со своей молодой супругой не реже одного раза в 4 дня (то есть, в одной пастели) и вступать с ней в половую связь не реже одного раза в 4 месяца. Если мужчина не выполняет эту обязанность, не имея на то уважительной причины, то он грешит. Конечно же, при этом важно обоюдное согласие и условия. Например, если мужчина по работе не бывает дома неделю или 15 дней, это считается уважительной причиной. Или если по обоюдному согласию между супругами не бывает половой близости, то и в этом случае мужчина освобождается от ответственности. Но вместе с тем, если даже мужчина не будет выполнять вышеприведенные обязанности намеренно и с целью помучить женщину, это никак не влияет на брак сторон и женщина по-прежнему считается его супругой. В этом случае мужчина грешит, он должен покаяться и попросить женщину простить его.