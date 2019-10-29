Вооруженный мужчина устроил стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел днем.

60-летний мужчина несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из религиозного заведения, после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.

Полиция задержала мужчину в его доме в городе Ланд примерно в 100 км от места происшествия. В машине у него обнаружили баллон с газом. Сейчас его допрашивают следователи, информация о мотивах преступника пока не распространяется.