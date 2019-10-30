Конгресс США одобрил санкции против Турции

Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, а также закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

Как передает İslam.az со ссылкой на российские СМИ, законопроект обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении турецких официальных лиц, причастных к военной операции в Сирии, в том числе министра обороны Турции Хулуси Акара.

Кроме того, предусматривается введение ограничительных мер в отношении Анкары из-за её контракта с Россией по С-400 в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».