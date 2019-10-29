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Новости » Ислам в вопросах

Как следует произносить букву «з» в слове «валаззалин» в суре «Фатиха» - «з» или «д»?

Читатель спрашивает: Как следует произносить букву «з» в слове «валаззалин» в суре «Фатиха» - «з» или «д»?

Согласно правилам арабского языка, каждая буква имеет специальное произношение. В этом произношении участвуют язык, губы, зубы, гортань. Участки ротовой полости, где произносятся буквы, называются «махрадж». При выполнении намаза каждую букву следует произносить в своем «махрадже». Грубое и намеренное (по халатности) нарушение этих правил ведет к недействительности намаза. Буква в слове «валаззалин» в арабском алфавите называется «зал». Для произношения этой буквы боковая часть языка прикладывается к последним зубам на верхней челюсти. Ученые пишут, что эту букву легче произносит, используя левую челюсть. При этом стараются произнести букву «з». Издаваемый звук напоминает как букву «з», так и букву «д».


Опубликовано:30 Октябрь, 2019  12:10, ]]>Печать]]>
 
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Последние комментарии : 1
Автор: Allahqulu | 30 Октябрь, 2019  14:12
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Саламун алейкум если не ошибаюсь в слове «валаззалин» используется не заль ﺬ а дад ﻀ
وَلاَ الضَّالِّينَ
Если ошибаюсь исправьте меня.
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