Число жертв протестных акций в Ираке за неделю составило 100 человек

Иракская Верховная комиссия по правам человека заявила, что с 25 по 30 октября в результате протестных акций погибли 100 человек и ещё 5,5 тыс получили травмы, передает İslam.az.

"Насилие в последние дни в результате столкновений, произошедших между силами безопасности и демонстрантами, с использованием чрезмерной силы, слезоточивого газа и камней стало результатом гибели 100 человек и ранений ещё 5,5 тыс. демонстрантов и представителей сил безопасности", - говорится в сообщении комиссии в Facebook.