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Новости » Ислам в вопросах

Если человек сам согрешил, может ли он удерживать людей от совершения этого греха?

Читатель спрашивает: Если человек сам согрешил, может ли он удерживать людей  от совершения этого греха?

Призывать людей к хорошим делам и отводить от плохих дел – то есть совершать амр бил-маруф и нахй  анил-мункар, является долгом каждого. Если мы видим, что какой–то человек ступил на плохой путь, мы должны постараться отвести его от этой стези (если мы надеемся на то, что он послушает нас, и от этого мы сами не пострадаем). Даже если сам человек совершил какой-то грех, он может  дать советы другим. Он даже может сообщить о горьких последствиях того греха, который он допустил в прошлом, но потом покаялся, чтобы это стало уроком для другого  человека.  Но не следует забывать, что если человек хочет, чтобы его совет был полезным, он сам в первую очередь, должен соблюдать эти советы. В противном случае, люди не станут прислушиваться к этим советам,  и этот совет станет ненужным.


Опубликовано:31 Октябрь, 2019  12:17, ]]>Печать]]>
 
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