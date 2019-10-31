В Новой Зеландии запретили видеоигру, основанную на терактах в мечетях

Власти Новой Зеландии официально запретили видеоигру, основанную на терактах в мечетях Крайстчерча в марте этого года, жертвами которых стали полсотни человек.

Отмечается, что в запрещенной игре игрок принимает роль террориста-убийцы по имени «Брентон Таррант». Продукт это, как подчеркнул Глава управления по классификации фильмов и литературы Новой Зеландии Дэвид Шэнкс «создан и представлен на рынке для сторонников идей превосходства белой расы».

«Это незаконные, пропагандирующие терроризм продукты, предназначенные для распространения ненависти и поощрения убийств. Не поддерживайте, не покупайте и не распространяйте эти вещи», - отметил Шэнкс.

Напомним, стрельба в двух мечетях Крайстчерча произошла 15 марта 2019 года. Погиб 51 человек, еще 50 получили ранения. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях.