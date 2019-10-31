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Новости » Ислам в вопросах

Верно ли большое омовение, если оно совершено без произношения намерения?

Читатель спрашивает: Верно ли большое омовение, если оно совершено без произношения намерения?

Для каждого деяния важно намерение. Это главное условие принятия этого деяния. Деяние без намерения недействительно. Однако это вовсе не значит, что деяние следует произносит вслух или же какой-то иной обряд. Достаточно, если человек, начиная действовать, понимал, что делает, и на протяжении всего деяния не менял своего намерения. Если начиная большое омовение человек знал, для чего он это делает и какое именно большое омовение совершает, то не обязательно произносить намерение вслух, и совершенное большое омовение верно.


Опубликовано:1 Ноябрь, 2019  11:47, ]]>Печать]]>
 
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