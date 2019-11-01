В Газе ранены десятки палестинцев

При разгоне армией Израиля мирных акций протеста на восточной границе сектора Газа ранения получили 96 палестинцев, сообщает Минздрав Палестины.

Oб этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно информации, 57 из них пострадали в результате применения боевых пуль.

Информации о состоянии здоровья раненых не приводится.

С 30 марта 2018 года палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа под общим названием «Великий марш возвращения», приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли». В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули.

До настоящего времени в ходе акций погибло свыше 200 палестинцев.