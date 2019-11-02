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Новости » Новости по миру

Взорвавший две мечети в Ливане приговорен к смертной казни

Ливанский суд приговорил в пятницу к смертной казни террориста Юсефа Абдель Рахмана Диаба, обвиненного в организации взрывов 23 августа 2013 году в двух мечетях в центре города Триполи (90 км от Бейрута).

Об этом сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

По информации национального агентства Al-Watania, теракты в мечетях Таква и Ас-Салям в районе Захрия унесли жизни 47 человек, еще 300 получили ранения.

Взрывы были устроены в разгар конфликта между суннитскими исламскими группировками и вооруженной милицией Арабской демократической партии, выражающей интересы алавитов. Выходцы из этой общины составляют 12% жителей города и компактно проживают в районе Джебель-Мохсен.

Ливанская армия, которая была шесть лет назад введена в Триполи, пресекла столкновения между суннитами и алавитами.

По данным газеты Daily Star, в причастности к терактам заочно обвиняются три сотрудника сирийской разведки. Показания против них дал шейх Ахмед Гариб, который сам приговорен к 10 годам лишения свободы.

17 января 2020 года ливанский суд на своем заседании определит размер компенсации семьям жертв взрывов и пострадавших.


Опубликовано:2 Ноябрь, 2019  11:00, ]]>Печать]]>
 
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