Взорвавший две мечети в Ливане приговорен к смертной казни

Ливанский суд приговорил в пятницу к смертной казни террориста Юсефа Абдель Рахмана Диаба, обвиненного в организации взрывов 23 августа 2013 году в двух мечетях в центре города Триполи (90 км от Бейрута).

Об этом сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

По информации национального агентства Al-Watania, теракты в мечетях Таква и Ас-Салям в районе Захрия унесли жизни 47 человек, еще 300 получили ранения.

Взрывы были устроены в разгар конфликта между суннитскими исламскими группировками и вооруженной милицией Арабской демократической партии, выражающей интересы алавитов. Выходцы из этой общины составляют 12% жителей города и компактно проживают в районе Джебель-Мохсен.

Ливанская армия, которая была шесть лет назад введена в Триполи, пресекла столкновения между суннитами и алавитами.

По данным газеты Daily Star, в причастности к терактам заочно обвиняются три сотрудника сирийской разведки. Показания против них дал шейх Ахмед Гариб, который сам приговорен к 10 годам лишения свободы.

17 января 2020 года ливанский суд на своем заседании определит размер компенсации семьям жертв взрывов и пострадавших.