Читатель спрашивает: Какие книги по хадисам полностью достоверные и можно доверять собранные в нем хадисам?

Следует отметить, что наследие хадисов, доставшееся мусульманам, не полностью достоверно. Среди них достаточно надуманных, слабых и проблематичных хадисов. Основные причины – это враги Ислама, неверное понимание сути хадиса, передающего его, или же ошибки секретарей при переписывании. Иногда непорочные высказывались и скрывали истинную суть вещей, чтобы спасти себя и окружающих. Лишь специалисты могут отличить истинные хадисы от надуманных. Нельзя утверждать, что существует книга, в которой собраны лишь хадисы, заслуживающие доверия (как у суннитов, так и у шиитов). Имеются лишь книги, отличающие количественным содержанием достоверных хадисов.