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Турция пообещала отправить заключенных членов ИГ в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что захваченные члены экстремистской группировки "Исламское государство" будут отправлены обратно в свои страны, и выразил недовольство бездействием Европы в данном вопросе.

"Для нас это неприемлемо. Кроме того, это безответственно", - сказал Сойлу о действиях Европы, которая пытается оставить Турцию наедине с проблемой решения дальнейшей судьбы пленных боевиков ИГ.

За последний месяц Турция захватила несколько сбежавших членов ИГ в северо-восточной Сирии после начала там военного вторжения.

Как уточняет Hurriyet, захваченные члены ИГ являются выходцами из иностранных государств, которые лишают их гражданства, из-за чего Турция не может их экстрадировать.

В пример Сойлу привел Нидерланды и Великобританию. Он заявил, что Турция - не отель для террористов.


Опубликовано:4 Ноябрь, 2019  06:20, ]]>Печать]]>
 
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