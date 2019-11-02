Читатель спрашивает: Можно ли критиковать или оскорблять супруг Пророка (с) и некоторых его сподвижников?

Ислам всегда выступал против оскорблений. Нельзя оскорблять ни жен Пророка (с), ни людей, живших на заре Ислама, ни мусульман, и даже тех, кто не является мусульманами. Это не достойно мусульманина. Так как супруги Пророка (с) являются честью Его Светлости, то их оскорбление накладывает особую ответственность. Но вместе с тем, относиться критически к историческим событиям, положительно или отрицательно оценивать роль личностей в истории, не является грехом. Но это – привилегия специалистов. Человеку, который несведущ в исторических событиях, не может анализировать достоверные источники, не способен оценить степень достоверности источников, лучше воздержаться от этого. Даже специалисты, затрагивая данную тематику, должны учитывать ситуацию. Если подобные темы будут наносить вред единству мусульман, их вред будет больше пользы, приведет к взаимным оскорблениям, то этого делать не следует.