В Ираке протестующие атаковали консульство Ирана: 5 погибших

Десятки участники акций протестов в Ираке напали на расположенное в городе Кербела консульство Ирана.

По словам очевидцев, протестующие сняли со здания иранский флаг и заменили его на иракский.

Правоохранители были вынуждены открыть огонь в воздух, чтобы разогнать протестующих, бросавших камни и поджигавших припаркованные возле здания дипломатического учреждения автомобили. В результате погибло 5 человек.

Напомним, в Ираке с начала октября продолжаются антиправительственные выступления.