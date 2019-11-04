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США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.

Кроме того, в санкционном списке фигурируют девять имен. Одно из них - Моджтаба Хаменеи 1969 года рождения - может принадлежать сыну аятоллы Али Хаменеи.

В 2015 году Иран и международная "Шестерка" (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) достигли Совместного всеобъемлющего плана действий. Сделка предусматривала снятие санкций против Тегерана в ответ на ограничение иранской ядерной программы.

Однако в 2018 году президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Ирана.


Опубликовано:5 Ноябрь, 2019  10:43, ]]>Печать]]>
 
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