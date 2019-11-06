Половина жителей планеты не имеют доступа к интернету

Около 4,1 млрд человек в мире имеют доступ к интернету, что составляет 53% от общего населения Земли.

Об этом говорится в докладе Международного союза электросвязи (МСЭ) "Измерение цифрового развития: факты и цифры за 2019 год".

"Данные МСЭ подтверждают, что интернет продолжает расти в глобальном масштабе. Сейчас 4,1 млрд человек, или 53,6% населения мира, пользуются интернетом", - отмечается в докладе.

C 2018 по 2019 год процент повысился на 5,3 процентных пункта.

Вместе с тем доступа к Всемирной паутине не имеют 3,6 млрд жителей планеты. Большинство из них - граждане наименее развитых стран, где в среднем лишь у двух жителей из десяти есть доступ к интернету.

В Европе показатель доступа к интернету самый высокий (82,5%), а в Африке - самый низкий (28,2%).

По оценкам МСЭ к концу 2019 года 57% семей в мире будут иметь доступ к Всемирной паутине дома.

Согласно докладу, сейчас 96% населения Земли находятся в зоне доступа к мобильному цифровому сигналу. Для 93% это сеть 3G или более продвинутая. В Европе, Западном полушарии и Азиатско-Тихоокеанском регионе покрытие составляет 95%, в арабских странах - 91%, на пространстве СНГ - 88%, в Африке - 79%.

"В мире доля пользующихся интернетом составляет 48% среди женщин и 58% среди мужчин. Больше мужчин, чем женщин, используют интернет во всех регионах мира, за исключением Северной и Южной Америки, где в этом отношении практически достигнут паритет", - отмечает МСЭ.

Кроме того, отмечается, что "цифровой гендерный разрыв" сократился на пространстве СНГ и Европы, однако одновременно он растет в Африке, арабских государствах и Азиатско-Тихоокеанском регионе.