Читатель спрашивает: Обязательно ли должен муджтехид, которому подражают, быть автором книг по шариатским указаниям или иных книг?

Такое отношение к вопросу неверно. Конечно, муджтехид каким-то образом должен публиковать свои фетвы. Но не обязательно, чтобы все они были собраны в отдельную книгу. История помнит очень много муджтехидов, которые не являлись авторами книги, где собраны все их фетвы. Они писали комментарии к фетвам предшествующих муджтехидов. Но этот не мешал их признанию их авторитета миллионами мусульман.