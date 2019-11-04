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Новости » Ислам в вопросах

Обязательно ли должен муджтехид, которому подражают, быть автором книг по шариатским указаниям или иных книг?

Читатель спрашивает: Обязательно ли должен муджтехид, которому подражают, быть автором книг по шариатским указаниям или иных книг?

Такое отношение к вопросу неверно. Конечно, муджтехид каким-то образом должен публиковать свои фетвы. Но не обязательно, чтобы все они были собраны в отдельную книгу. История помнит очень много муджтехидов, которые не являлись авторами книги, где собраны все их фетвы. Они писали комментарии к фетвам предшествующих муджтехидов. Но этот не мешал их признанию их авторитета миллионами мусульман.


Опубликовано:6 Ноябрь, 2019  11:06, ]]>Печать]]>
 
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