На юге Ирака протестующие подожгли дома 3 депутатов

В провинции Зикар на юге Ирака участники антиправительственных протестов подожгли дома трех депутатов парламента.

Как сообщают источники в силах безопасности Ирака, протестующие подожгли дома депутатов Наджи-эс-Саиди (от коалиции «Саирун»), Муна эль-Гураби (от коалиции «Эль-Фатих») и Зейнепа эль-Хакреджи в районе Еш-Шатра.

В результате возникших пожаров, позже локализованных силами гражданской обороны, никто не пострадал.

В Ираке продолжаются антиправительственные акции.

Власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде и городах Эн-Насирия (провинция Зикар), Эль-Амара (провинция Майсан) и Эль-Хилла (провинция Бабиль).

Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября, в основном, в районах, где проживают мусульмане-шииты.