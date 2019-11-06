Сегодня отмечается годовщина шахадата имама Хасанa Аскери (а)

Сегодня, 8-го рабиуль-авваля по хиджре, годовщина смерти 11-го имама мусульман Хасана Аскери (а).

Имам родился в 8 день месяца Рабиус-сани 232 года по хиджре в Медине. Период имаматства имама Хасана Аскери (а) начался после смерти его отца, имама Алиййан Наги (а) в 254 году по хиджре и продолжался в течение 6-ти лет.

Имам Хасан Аскери (а) был убит в 260 году по хиджре 14-м аббасидским халифом и стал шахидом. Могила имама находится в Ираке, городе Самирре.

В этот скорбный день приносим соболезнования всем мусульманам мира.