Читатель спрашивает: Нарушает ли пост применение гинекологических или лечебных свеч?

Деяния, нарушающие пост, подробны описаны в книгах по шариатским указаниям. Среди этих деяний есть и клизма – введение в организм в лечебных целях определенного объема жидкости. Введение в организм определенных веществ каким-либо способом нарушит пост; будь это прием пищи традиционным способом или же каким-то иным. Однако гинекологические или лечебные свечи к ним не относятся. Эти свечи рассасываются в организме постепенно. И пост человека, импользующего эти средства лечения, верен.