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Новости » Точка зрения

Найден ребенок убитого лидера ИГИЛ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна задержала ребенка лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного военными США, сообщает Reuters.

«Проведенный тест ДНК подтвердил это», - сказал глава государства. Он добавил, что решение по всем задержанным родственникам аль-Багдади примет министерство юстиции Турции.

6 ноября стало известно, что Анкара поймала жену убитого террориста. Эрдоган добавил, что Турция не делает из этого события шумихи, в отличие от США.

5 ноября рабыня аль-Багдади из числа езидов рассказала, что главарь ИГ в последние месяцы передвигался в сопровождении семи соратников, а еще раньше передал большую часть своих полномочий старшему заместителю, имя которого не называется.


Опубликовано:7 Ноябрь, 2019  16:29, ]]>Печать]]>
 
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