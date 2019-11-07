В Багдаде полиция застрелила четырех протестующих

Полиция Ирака применила боевые патроны для разгона протестующих в Багдаде, в результате чего четыре человека погибли.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters. Других подробностей пока не приводится.

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими. За месяц беспорядков в стране погибли свыше 250 человек, 11 тысяч пострадали.