Читатель спрашивает: Какие обряды следует выполнить христианину, чтобы стать мусульманином?

Принятие любой веры связаны с духовностью человека. Чтобы принять Ислам не требуется исполнение каких-то специальных обрядов. Достаточно искренне уверовать, что Ислам – это истинная религия, Аллах – един, Его Светлость Мухаммад (с) – последний пророк, и уверовать, что существует иной мир. Обычно принятие Ислама осуществляется произношением шахады в присутствии свидетелей. Это может произойти в любом месте, и для этого не следует обязательно посещать мечеть.