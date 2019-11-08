Новый «халиф» ИГ выступит с обращением

В ближайшие дни новый лидер ИГ Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши намерен опубликовать первое звуковое обращение к своим последователям.

Об этом передает Islam.az со ссылкой на News.ru.

Согласно изданию, прежде всего новоизбранный «халиф» должен будет рассказать о себе, поскольку о нем практически ничего не известно. Его имя указывает, что он потомок Пророка Мухаммеда (с.) но об этом не объявляется напрямую, сообщает ливанская газета «Аль-Ахбар».

Цитируемый газетой источник утверждает, что Абу Ибрагим – родственник Абу Бакра аль-Багдади. Также отмечается, что, несмотря на отсутствие достоверных сведений о новом «халифе», ему уже присягнули многие отделения ИГ, в том числе действующий в Египте «Вилайят Синай».

Первой задачей Абу Ибрагима станет организация акций возмездия на Западе. Ожидается новый всплеск активности европейских джихадистов. Наибольшую опасность представляют террористы-одиночки, не находящиеся в связи с отделениями ИГ.