В Индии обострилась ситуация вокруг мечети Бабри

Меры безопасности значительно усилены в древнем индийском городе Айодхья (штат Уттар-Прадеш) в преддверии оглашения вердикта Верховного суда о принадлежности участка земли, на котором расположена старинная мечеть Бабри.

Об этом передает SalamNews cо ссылкой на РИА Новости.

Храмовый комплекс в Айодхье на протяжении десятилетий является предметом споров между индусской и мусульманской общинами Индии, сообщает в пятницу телеканал NDTV.

Индусы утверждают, что некогда здесь стоял храм в честь бога-героя Рамы - центрального персонажа эпоса "Рамаяна". По их версии, святыня была разрушена мусульманскими завоевателями, а на ее месте в 16 веке была воздвигнута мечеть, посвященная основателю империи Великих Моголов Бабуру.

Как информирует телеканал, решение Верховного суда Индии по принадлежности этого участка земли будет объявлено 15 ноября. В свете возможных столкновений в городе уже сейчас размещены дополнительные подразделения полиции и армии и отменены отпуска у всех чиновников и силовиков. Горожанам запрещено собираться группами более четырех человек.

В 1992 году многотысячная толпа индусов ворвалась в мечеть Бабура и нанесла ей значительный ущерб. Это положило начало новому обострению конфликта, жертвами которого тогда стали более двух тысяч человек. Власти Индии опасаются, что, какое бы решение ни принял Верховный суд, оно может повлечь за собой новые столкновения.