ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Ираке протестующие атаковали консульство Ирана: 5 погибших В Ираке протестующие атаковали консульство Ирана: 5 погибших
Взорвавший две мечети в Ливане приговорен к смертной казни Взорвавший две мечети в Ливане приговорен к смертной казни
Можно ли критиковать или оскорблять супруг Пророка (с) и некоторых его сподвижников? Можно ли критиковать или оскорблять супруг Пророка (с) и некоторых его сподвижников?
В Газе ранены десятки палестинцев В Газе ранены десятки палестинцев
Какие книги по хадисам полностью достоверные и можно доверять собранные в нем хадисам? Какие книги по хадисам полностью достоверные и можно доверять собранные в нем хадисам?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Ноя.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Новости » Новости по миру

В Индии обострилась ситуация вокруг мечети Бабри

Меры безопасности значительно усилены в древнем индийском городе Айодхья (штат Уттар-Прадеш) в преддверии оглашения вердикта Верховного суда о принадлежности участка земли, на котором расположена старинная мечеть Бабри.

Об этом передает SalamNews cо ссылкой на РИА Новости.

Храмовый комплекс в Айодхье на протяжении десятилетий является предметом споров между индусской и мусульманской общинами Индии, сообщает в пятницу телеканал NDTV.

Индусы утверждают, что некогда здесь стоял храм в честь бога-героя Рамы - центрального персонажа эпоса "Рамаяна". По их версии, святыня была разрушена мусульманскими завоевателями, а на ее месте в 16 веке была воздвигнута мечеть, посвященная основателю империи Великих Моголов Бабуру.

Как информирует телеканал, решение Верховного суда Индии по принадлежности этого участка земли будет объявлено 15 ноября. В свете возможных столкновений в городе уже сейчас размещены дополнительные подразделения полиции и армии и отменены отпуска у всех чиновников и силовиков. Горожанам запрещено собираться группами более четырех человек.

В 1992 году многотысячная толпа индусов ворвалась в мечеть Бабура и нанесла ей значительный ущерб. Это положило начало новому обострению конфликта, жертвами которого тогда стали более двух тысяч человек. Власти Индии опасаются, что, какое бы решение ни принял Верховный суд, оно может повлечь за собой новые столкновения.


Опубликовано:8 Ноябрь, 2019  12:58, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
8 Ноябрь, 2019
ФСБ задержала российских финансистов ИГ
8 Ноябрь, 2019
Новый «халиф» ИГ выступит с обращением
8 Ноябрь, 2019
Турция задержала 13 человек из окружения аль-Багдади
7 Ноябрь, 2019
В Багдаде полиция застрелила четырех протестующих
7 Ноябрь, 2019
В СНГ пресекли работу 13 террористических ячеек

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
8 Ноябрь, 2019
ФСБ задержала российских финансистов ИГ
8 Ноябрь, 2019
В Индии обострилась ситуация вокруг мечети Бабри
8 Ноябрь, 2019
Новый «халиф» ИГ выступит с обращением
8 Ноябрь, 2019

Какие обряды следует выполнить христианину, чтобы стать мусульманином? Ислам в вопросах
8 Ноябрь, 2019
Турция задержала 13 человек из окружения аль-Багдади
7 Ноябрь, 2019
В Багдаде полиция застрелила четырех протестующих
7 Ноябрь, 2019
В СНГ пресекли работу 13 террористических ячеек
7 Ноябрь, 2019
Найден ребенок убитого лидера ИГИЛ
7 Ноябрь, 2019

Нарушает ли пост применение гинекологических или лечебных свеч? Ислам в вопросах
7 Ноябрь, 2019
Ущерб от акций протеста в Ираке достиг 6 млрд долларов
7 Ноябрь, 2019
Мусульмане Франции подвергаются дискриминации
6 Ноябрь, 2019

Сегодня отмечается годовщина шахадата имама Хасанa Аскери (а)
6 Ноябрь, 2019
На юге Ирака протестующие подожгли дома 3 депутатов
6 Ноябрь, 2019

Обязательно ли должен муджтехид, которому подражают, быть автором книг по шариатским указаниям или иных книг? Ислам в вопросах
6 Ноябрь, 2019
Иран начнет обогащать уран на объекте в Фордо
6 Ноябрь, 2019

Половина жителей планеты не имеют доступа к интернету
5 Ноябрь, 2019
США ввели новые санкции против Ирана
4 Ноябрь, 2019

В Ираке протестующие атаковали консульство Ирана: 5 погибших Видео
4 Ноябрь, 2019

Можно ли критиковать или оскорблять супруг Пророка (с) и некоторых его сподвижников? Ислам в вопросах
4 Ноябрь, 2019
В Бейруте по-прежнему неспокойно
4 Ноябрь, 2019
Турция пообещала отправить заключенных членов ИГ в Европу
2 Ноябрь, 2019

Какие книги по хадисам полностью достоверные и можно доверять собранные в нем хадисам? Ислам в вопросах
2 Ноябрь, 2019
Взорвавший две мечети в Ливане приговорен к смертной казни
2 Ноябрь, 2019
В Газе ранены десятки палестинцев
1 Ноябрь, 2019
Хуситы сбили американский беспилотник
1 Ноябрь, 2019

Верно ли большое омовение, если оно совершено без произношения намерения? Ислам в вопросах
1 Ноябрь, 2019

Асад: «Трамп – лучший американский президент»
1 Ноябрь, 2019
США ввели новые санкции против Ирана
31 Октябрь, 2019
В Новой Зеландии запретили видеоигру, основанную на терактах в мечетях
31 Октябрь, 2019

Если человек сам согрешил, может ли он удерживать людей  от совершения этого греха? Ислам в вопросах
31 Октябрь, 2019

Число жертв протестных акций в Ираке за неделю составило 100 человек
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com