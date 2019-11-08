ФСБ задержала российских финансистов ИГ

Двое сторонников организации ИГ задержаны спецслужбами в Дагестане.

Как передает Islam.az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным службы, законспирированная ячейка финансистов террористов в Дагестане успела собрать не меньше 10 миллионов рублей и отправить их на нужды боевиков. При обысках были обнаружены платежные инструменты, чеки. Задержанные рассказали следователям о финансировании ИГ.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в Россию из стран Ближнего Востока могут вернуться порядка двух тысяч родственников боевиков, которые способны продолжить террористическую деятельность на территории страны. Он отметил, что активность международных террористических организаций на территории Афганистана растет, и их участники планируют пересечь южные границы стран СНГ.